Mamak’ta yılların çilesi bitti: Ortaköy ve Kutludüğün şebeke suyuna kavuştu

ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır içme suyu konusunda sıkıntılar yaşayan ve bu sorunları çözülmeyen Mamak ilçesine bağlı Ortaköy ve Kutludüğün Mahalleleri’ndeki 2 bin 114 aboneyi daha kesintisiz, sağlıklı ve temiz şebeke suyuna kavuşturdu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in en ücra köşesinde her bir konutun kesintisiz, sağlıklı ve temiz şebeke suyuna kavuşması adına sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü son olarak içme suyu ihtiyacını kuyulardan sağlayan Mamak ilçesi Ortaköy ve Kutludüğün Mahallelerinin şebeke suyu hasretine son verdi. Bölge ihtiyacını karşılayan su kuyularının ömrünü yitirmesiyle mağduriyetleri daha da artan bölge halkı ASKİ’nin müdahalesi, geliştirilen proje ve gece gündüz gerçekleştirdiği hat imalatıyla temiz ve kesintisiz suya kavuştu.



ÖZTÜRK: “BAŞKENTİMİZİN SU SORUNLARI BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR”

Ortaköy Mahallesi’nde 500 metreküp, Kutludüğün Mahallesi’nde ise 2 adet 500 metreküplük içme suyu deposu imalatı gerçekleştiren ASKİ ekipleri ayrıca İvedik Arıtma Tesisi’nden bölgeye kadar yaklaşık 11 kilometrelik ana iletim hattı da döşedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Mamak Ortaköy Mahallesi’nde bölge halkı ve muhtarlarla bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Başkentimizin her bir noktasındaki su sorunlarını bir bir çözüyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz. Kentimizdeki tek bir konutun dahi musluklarının susuz kalmaması adına da ekiplerimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

2 BİN 114 ABONE 60 YIL SONRA SAĞLIKLI VE TEMİZ SUYA KAVUŞTU

Yaklaşık 60 yıldır şebeke suyuna hasret kaldıklarını ve ASKİ sayesinde artık musluklarından çamurlu su akmadığını söyleyen vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“Artık Ortaköy ve Kutludüğün Mahallesi’ndeki 2 bin 114 vatandaşımız, İvedik Arıtma Tesisleri’nden gelen kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu. Ayrıca Ortaköy’e 1 adet, Kutludüğün’e de 2 adet 500’er metreküplük toplam 3 ayrı depo yaptık. Ana iletim hattı da yaptık ama işimiz bitmedi. Artık şebeke bazlı çalışacağız ve şebekeyle ilgili ihtiyaç duyulan yerlere de anında müdahale etmeye devam edeceğiz. Kanalizasyon ve atık suyla ilgili Kutludüğün’ün eksiklerini neredeyse tamamladık. Ortaköy’de de devam ediyoruz.”

“Şebeke suyunun gelmesi, mahallemiz için bir milat oldu” diyen Mamak Ortaköy Mahallesi Muhtarı Fatih Şimşek, “60 yıldır şebeke suyuna hasrettik. Hep kuyu sularından su içerdik. Evlerimizden simsiyah su akardı ve bu suyla duş bile alamazdık. Elektrik gidince sularımız da kesilirdi ve Ortaköy’de hayat adeta dururdu. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’tan ve Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk’ten Allah bin kere razı olsun. 11 kilometreden dağları devirip buraya su getirdi. Uyutulmuş bir mahalleyi tekrar uyandırdı” diye konuştu.

Ortaköy’de ikamet eden Ömer Urhan ve Mamak Kıbrıs Köyü Muhtarı İskender Demirkan ise ortak düşüncelerini, “Depolarımız ve hatlarımız çok eskiydi. Şimdi hat ve depolarımız yenilenince çok daha temiz ve sağlıklı su akıyor. Hem başkanımıza hem de genel müdürümüze teşekkür ederiz” sözleriyle paylaştı.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Bölge sakinlerine seslenerek “Bizim de sizden isteklerimiz var” diyen Öztürk, su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:

“Tüm dünya su konusunda çok zor durumda. Yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık tehlikesi nedeniyle tüm ülkeler ciddi bir sınavdan geçiyor. Musluklarımızdan akan suyun da bir hikâyesi var elbette. İnanın çok zor koşullarda 11 ayrı barajımızdan İvedik Arıtma Tesislerimize taşıdığımız ve burada yine zor koşullarda arıtarak, şehre verdiğimiz bir su potansiyelimiz var. Bunun çok hassas kullanılması ve herkesin çok ciddi hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bu konuda tasarruf çok önemli. Suyun her bir damlası çok önemli. Suyu gereğinden fazla ve hor kullanan kişilere caydırıcı olması amacıyla Meclis’te alınan kararla kademeli su faturası uygulamasına geçildi.”

ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak da öncelikli hedeflerinin bölgeye “temiz su getirmek” olduğunu belirterek, “Bu amaçla da İvedik Arıtma Tesislerimizden buruya 11 km hat döşedik. Bundan sonraki aşamada da bölge ekiplerimizle şebeke kontrollerini gerçekleştireceğiz. Problem yaşanan yerlere anında müdahale edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.





