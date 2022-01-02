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Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi

Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi
Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde dünyaya gelen ikiz keçilere, "ay" ve "yıldız" ismi verildi.

Mamak Belediyesine ait Üreğil Millet Bahçesi'nde at, deve kuşu, tavşan ve gümüş sülün gibi 12 hayvanın yer aldığı mini hayvanat bahçesinde, yeni yıla iki gün kala cüce cinsi ikiz keçi dünyaya geldi.

Hayvanat bahçesi çalışanları arasında yapılan oylama ile "ay" ve "yıldız" ismi verilen ikiz keçilerin bakımı ve beslenmesi belediyenin veterineri eşliğinde yapılıyor.

Anne sütünün yetersiz geldiği durumlarda biberon yardımıyla beslenen keçiler, sevimlilikleriyle barınağın neşe kaynağı oldu.

Keçilerin doğumunu gerçekleştiren Mamak Belediyesi Veterineri Rabia Betül Tepeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer hayvanların yanı sıra keçi çiftliğinde 5 yetişkin keçinin yer aldığını söyledi.

Yeni doğan keçi yavrularının hayvanat bahçesine heyecan kattığını ifade eden Tepeli, "İsimlerini, hem Türkiye'mizi hem de millet bahçemizi temsil etmesi açısından ay ve yıldız koyduk. İki günlükler, şu anda anneleri tarafından besleniyorlar. Yetersiz gördüğümüz takdirde biz de ilave yapıyoruz. Şu anda gayet sağlıklılar ve keyifleri yerinde. Yeni doğdukları için biberon kullanıyoruz." diye konuştu.

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