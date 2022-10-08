  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Mendirek sahilinde tespit edilen 35 bin yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının yarısının denize canlı ulaştığı bildirildi.
Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri, Mendirek sahilindeki yuvalama bölgelerinde, son yavruların güvenli bir şekilde çıkış ve denize ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

DEKAFOK Bilim danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Manavgat Mendirek sahilinde yaklaşık 353 caretta caretta yuvası tespit etiklerini ve henüz açılmamış birkaç adet yuvanın kaldığını söyledi.

Bu yıl yürüttükleri çalışmalarda önemli veriler topladıklarını belirten Deval, bu alanın yeni bir Deniz Kaplumbağası alanı olarak tanımlanması için ilk adımı attıklarını belirtti.

Deval, bir yuvada yaklaşık 80-100 arasında yumurta bulunduğunu ifade ederek, "Tabii, bunların hepsinin canlı çıkması mümkün olmuyor. 35 bine yakın bir yumurta var ama yumurtalardan yaklaşık yarısının canlı çıkarak denize gittiğini söyleyebilirim. Bu yavrulardan da sadece bin tanesinden 1 tanesinin 15 yıl sonra buraya ergen olarak dönebilme imkanına sahip olduğunu biliyoruz. Çok yüksek bir ölüm oranları var binde 1 bir yaşama oranına sahipler." dedi.

Mendirek sahilinde 1 yıldır araştırma yaptıklarını bunun da alanın yumurtlama alanı olarak tescil edilmesi için yetersiz kaldığını belirten Deval, 2-3 yıllık çalışma sonucu bu hedefe ulaşabileceklerini belirtti.

Deval, alanın yumurtlama alanı olarak tescil edilmesiyle hem yuvalama için gelen deniz kaplumbağalarının deniz motorları ile sürat teknelerinden korunacağını hem de yumurtadan çıkan yavruların ışıktan etkilenmeyerek denize gitmelerine olanak sağlanacağını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığlı muhtar, sahiplendiği sincap yavrusunu enjektörle besliyor07 Ekim 2022 Cuma 10:00
  • Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu İplikçi Nedim hayatını kaybetti07 Ekim 2022 Cuma 09:36
  • Yüzünde 50 yıldır taşıdığı kurşun ameliyatla alındı06 Ekim 2022 Perşembe 16:00
  • Bisiklet tutkunları Bartın'da festivalde buluştu06 Ekim 2022 Perşembe 13:05
  • Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!06 Ekim 2022 Perşembe 09:10
  • Karaman'da köpek vahşeti; köylü kadını parçaladı05 Ekim 2022 Çarşamba 23:21
  • Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor05 Ekim 2022 Çarşamba 15:24
  • Bal üreticisi genç devlet desteğiyle kovan sayısını 10 kat artırdı05 Ekim 2022 Çarşamba 14:39
  • Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor05 Ekim 2022 Çarşamba 14:28
  • İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı05 Ekim 2022 Çarşamba 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti