Manavgat’ta kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı Gülizar Tırkaz (65) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Manavgat’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Sebahat K. yönetimindeki 07 LIK 12 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Gülizar Tırkaz’a çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada sürücü Sebahat K. yaralanırken, otomobilin çarptığı Gülizar Tırkaz hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden Gülizar Tırkaz'ın eşi Mustafa Tırkaz ve yakınları gözyaşı döktü. Tırkaz’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.