Manavgat'ta tabela ve korkuluklara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tabela ve korkuluklara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Kılıç, hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Örnek Mahallesi Kumyolu mevkisinde meydana geldi. Abdullah Kılıç yönetimindeki 07 LUU 68 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tabela ve korkuluklara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Abdullah Kılıç, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdullah Kılıç’ın evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.