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Manavgat'ta yanan ormanlık alana 20 bin fidan dikimi

Manavgat ilçesinde yanan ormanlık alanda, kamu özel işbirliğiyle yeşillendirme çalışmaları sürüyor.
Manavgat'ta yanan ormanlık alana 20 bin fidan dikimi

İlçede geçen yıl 10 günde kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ormanların yeniden yeşerebilmesi için çalışmalar devam ederken, bölgeye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri ile firmalar tarafından da fidan dikimi yapılıyor.

Şahinler Holding tarafından Kalemler Mahallesi'nde Şahinler Vakfı Hatıra Ormanı oluşturularak 20 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem ülke genelinde hem de Almanya'da yüzbinlerce fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Holding olarak Türkiye'deki hatıra ormanlarının sayısını artırdıklarını dile getiren Şahin, Manavgat'ta da hatıra ormanı oluşturduklarını ve fidanların bir kısmını kendilerinin dikeceğini kaydetti.

Şahinler Vakfı Yöneticisi Ayşe Yıldırım Çakır da bölgede yangından hemen sonra vakıf olarak maddi ve manevi olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Kalemler Köyü Muhtarı Mustafa Cansız ise yangında tüm Türkiye'nin yanlarında olduğunu ve bundan dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirtti.

Yangın nedeniyle ilçede çok sayıda evin yandığını, can kaybı yaşandığını, yeşil alanların da küle döndüğünü anlatan Cansız, bölgenin yeniden yeşillendirilmesi Türkiye'nin her yerinden insanların yardıma koştuğunu vurguladı.

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