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'Manchester' derbisini City, farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, konuk ettiği Manchester United'ı 6-3 mağlup etti.
'Manchester' derbisini City, farklı kazandı

Etihad Stadı'nda oynanan "Manchester" kenti derbisini baştan sona üstün götüren son şampiyon City; 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden; 34, 37 ile 64. dakikalarda Erling Haaland'ın ağları sarsmasıyla rakibini 6-3 mağlup etti.

Maçın 56. dakikasında Antony'nin fileleri havalandırmasıyla umutlanan konuk ekip, 84. dakikada Martial ile bir gol daha buldu. 90+1. dakikada Martial ile penaltıdan bir gol daha atan Manchester United, sahadan mağlup ayrıldı.

Sezona iyi başlayan Norveçli santrfor Haaland, bu maçın ardından Premier Lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu konumuna geldi. 9 gole sahne olan karşılaşma, bugüne kadar filelerin en çok sarsıldığı Manchester derbisi oldu.

Bu sonucun ardından Mancheser City 20 puanla ikinci, 12 puanda kalan Manchester United ise altıncı sırada yer aldı.

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