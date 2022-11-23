  • BIST 4.507,24
  • Altın 1040.943
  • Dolar 18.6041
  • Euro 19.1322
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı

Manchester United, Cristiano Ronaldo ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı

İngiliz devi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar yaşayan ve verdiği röportajda kulüp imajını kötüleyen ifadeler kullanan Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.
İşte Manchester United'dan yapılan açıklama:
"Manchester United'daki herkes birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor"

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United'dan ayrılmıştır.

Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor."

"Yeni bir meydan okuma için doğru zaman"

Cristiano Ronaldo ise ayrılıkla ilgili olarak, "Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek.

Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum." açıklamasını yaptı.

İlk 11'e girmekte zorlanıyordu

Manchester United'daki ilk döneminde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11'e girmekte zorlanıyordu.

Ferguson, Ronaldo'yu takıma geri kazandırmıştı

Alex Ferguson, Portekizli yıldızı 12 yıl sonra efsaneleştiği Manchester United'a bir telefonuyla geri getirmişti.

Ferguson yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun Manchester City'e gitmesini engellediğini söylemişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selçuk İnan'ın yeni adresi belli oldu21 Kasım 2022 Pazartesi 14:16
  • Messili Arjantin 2022 Dünya Kupası'nda sahne alıyor21 Kasım 2022 Pazartesi 11:30
  • NBA'de Cedi Osman 20 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı21 Kasım 2022 Pazartesi 10:41
  • Türk futbolundan Cüneyt Çakır geçti21 Kasım 2022 Pazartesi 10:24
  • Duayen gazeteci Hıncal Uluç vefat etti21 Kasım 2022 Pazartesi 09:58
  • Dünya şampiyonu kick boksçu Muhammet Taşkin, kariyerini zirvede sürdürmeyi istiyor20 Kasım 2022 Pazar 13:09
  • Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu20 Kasım 2022 Pazar 10:24
  • Fransız yıldız Karim Benzema, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek20 Kasım 2022 Pazar 10:22
  • Cüneyt Çakır alkışlarla hakemliği bıraktı20 Kasım 2022 Pazar 08:49
  • A Milli Takım Çekya'yı yendi!20 Kasım 2022 Pazar 08:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti