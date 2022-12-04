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Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü, Mümin Özkasap Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 0-0 berabere bitti.
Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa FK ile Ankara Keçiörengücü, Mümin Özkasap Stadı’nda karşılaştı. Manisa FK, konuğu Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Selim Ilgaz (Dk. 61 Mehmet Uysal), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 77 Grezda), Diallo (Dk. 84 Arda Çolak), Batuhan Kör

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muharrem (Dk. 61 Eze), Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Bekir Karadeniz (Dk. 88 Balaj), Olawoyin, Melih İnan

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 43 Ayber Karapo, Dk. 75 Burak Altıparmak, Dk 73 Adem Büyük (yedek kulübesinde) (Manisa FK), Dk. 45 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)

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