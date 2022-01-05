  • BIST 2.005,29
  • Altın 788.47470
  • Dolar 13.5534
  • Euro 15.3579
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Manisa ve Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı

MANİSA ve Denizli'de, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa ve Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik, bugün, Manisa'nın Alaşehir ve Salihli ilçeleri ile Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Alaşehir merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı, Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 7 tüfek, 15 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 399 tabanca fişeği, 17 tüfek kartuşu, tabanca ve tüfek tamirinde kullanılan malzeme ve aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ve 1 motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ele geçirildi.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çilem'in 15 yıl hapis cezasına son itirazı da reddedildi05 Ocak 2022 Çarşamba 11:06
  • Mağazadan 8 cep telefonu çalan 2 kardeşten 1'i tutuklandı04 Ocak 2022 Salı 23:01
  • DEAŞ’ın sözde Musul emirinin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı04 Ocak 2022 Salı 23:00
  • Emekli astsubay, 'park' kavgasında komşusunu öldürdü04 Ocak 2022 Salı 23:00
  • Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı04 Ocak 2022 Salı 22:57
  • Yılbaşında, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı04 Ocak 2022 Salı 21:02
  • Sultanbeyli'de kafeden hırsızlık kamerada04 Ocak 2022 Salı 20:05
  • Minibüste uyuşturucuyla yakalanan CHP il başkanının 2 oğlu itiraz üzerine tutuklandı04 Ocak 2022 Salı 20:04
  • Tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldürdü04 Ocak 2022 Salı 20:04
  • Tartıştığı eşini sırtından 2 kez bıçakladı04 Ocak 2022 Salı 19:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti