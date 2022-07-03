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Manisa'da 2 bin ton domates üretim kapasiteli jeotermal sera yatırımı

Manisa'nın Kula ilçesinde 95,4 milyon liralık yatırımla yıllık 2 bin ton domates üretim kapasiteli jeotermal seranın kurulumuna başlandı.
Manisa'da 2 bin ton domates üretim kapasiteli jeotermal sera yatırımı

Atıl sıcak su kaynaklarının kadın ve gençlere istihdam sağlayabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle "Jeotermal Sera" projesi hazırlandı.

Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede kurulacak 50 bin metrekarelik sera için zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Şehitoğlu Mahallesi'nde pompa kullanmadan 182 metreden çıkan termal suyun yıllardır atıl durumda olduğunu belirtti.

Bu kaynağın doğru şekilde kullanımı için yapılan hazırlık çalışmalarının ardından sera yatırımı için düğmeye bastıklarını ifade eden Tosun, toplam 135 bin metrekare alanda 50 bin metrekarelik jeotermal sera kurulacağını söyledi.

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Hedef yılda 2 bin ton domates üretmek, 100 kadın ve gence istihdam sağlamak

Yatırımın 95,4 milyon liraya mal olacağını, sığ sondajlardan elde edilen saniyede 100 litre ve 65 derecelik suyla ısıtılan serada domates üretileceğini kaydeden Tosun, yılda 2 bin ton domates üretilerek yaklaşık 100 kadın ve gencin istihdam edilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Tosun, serada üretimin 15 ay sonra başlamasını planladıklarını anlatarak, sera sayesinde bölgede işsizliğin azaltılmasını ve diğer yatırımcılar için cazibe noktası oluşturulmasını öngördüklerini bildirdi.

Sera tamamlandığında belediye tarafından kurulacak şirket tarafından işletileceğini, ilk etapta iç piyasa için domates üretileceğini aktaran Tosun, şöyle konuştu:

"İlçemiz jeotermal kaynaklar açısından ciddi bir servetin üzerinde bulunmasına rağmen bugüne kadar değerlendirilememişti. Kula'da yerel kalkınmayı şaha kaldıracak önemli bir yatırımın arifesindeyiz. Gıda sektörünün üretime ihtiyaç duyduğu bugünlerde Kula Belediyesi olarak biz de elimizi taşın altına koyarak vatandaşlarımıza destek olacağız."

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