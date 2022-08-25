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Manisa’da 30 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

MANİSA’nın Ahmetli ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke ve objelerin bulunduğu toplam 30 parça tarihi eser ele geçirildi.
Manisa’da 30 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Yunusemre ilçesinde oturan Mehmet Aşkın’ın sikke ve çeşitli objelerden oluşan antik dönemlere ait tarihi eserlerin satışını yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, takibe aldıkları Aşkın'ın otomobilini Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi’nde durduruldu. Aşkın'ın üzerinde ve araçta yaptığı aramada, Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke ve objelerin bulunduğu toplam 30 parça tarihi eser ele geçirdi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Manisa İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere jandarma tarafından muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin ifadesi sürüyor.

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