  • BIST 2.375,00
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

MANİSA'NIN, Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermesteki sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastanelere kaldırıldı.
Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde bu sabah kermes düzenlendi. Kermesteki stantlardan gıda ürünlerinden yiyen 3 öğrenci rahatsızlandı. Ardından çok sayıda öğrencide de mide rahatsızlıkları görülmeye başlandı. Zehirlenme belirtileri gösteren 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, 38 öğrencinin mide şikayetleri nedeniyle çeşitli hastanelere başvurduğunu ifade etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de gıda sergisinde bulunan gıdalardan numune alarak konuyla ilgili inceleme başlattı. Çeşitli hastanelere kaldırılan 38 öğrencinin tedavilerinin tamamlanmasından sonra taburcu edildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte sağanak etkili oldu23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:18
  • Muğla'daki orman yangını söndürüldü21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:04
  • Yüksekovalı öğrenci, Pi sayısıyla Türkiye rekoru kırdı20 Mayıs 2022 Cuma 10:34
  • Üsküdar'da "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" , 100 metrelik Türk bayrağı açıldı19 Mayıs 2022 Perşembe 21:50
  • Sosyal medya için video çekerken sulama kanala düşerek boğuldu19 Mayıs 2022 Perşembe 21:49
  • Antalya’da binlerce kişi fener alayında yürüdü19 Mayıs 2022 Perşembe 21:49
  • Doğu Karadeniz'de yaylalarda kar sürprizi19 Mayıs 2022 Perşembe 20:52
  • Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti19 Mayıs 2022 Perşembe 20:51
  • Metruk evin çöken duvarının altında kalan Muhammed öldü, kuzeni yaralandı19 Mayıs 2022 Perşembe 19:53
  • Adıyaman'da demir toplarken göçük altında kalarak hayatını kaybetti19 Mayıs 2022 Perşembe 19:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti