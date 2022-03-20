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Manisa'da eğlence mekanı önünde silahlı kavga; 3 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir eğlence mekanı önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Manisa'da eğlence mekanı önünde silahlı kavga; 3 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 2'nci Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, caddede güvenlik önlemi alırken, olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri ekipleri ise silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, polis ekipleri olaya karıştıkları ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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