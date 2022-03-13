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Manisa'da esnaf 100 aileye gıda kolisi bağışında bulundu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi esnaı, Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışladı.
Manisa'da esnaf 100 aileye gıda kolisi bağışında bulundu

Küçük Sanayi Sitesinde bir tasarım firması sahibi olan Ahmet Can Çay öncülüğünde başlatılan kampanya ile bir araya gelen esnaf, gıda malzemesi bağışında bulundu. Toplanan gıda malzemeleri, Türk Kızılay Gönüllüleri ve sanayi esnaflarının desteği ile kolilere konuldu. Türk Kızılay Manisa Şubesi depolarında muhafaza edilen gıda kolileri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde kent genelinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kampanyasını başlatan Ahmet Can Çay, Sanayi Sitesi esnafının desteği ile 100 gıda kolisi hazırladıklarını belirterek, amaçlarının, iyilikte ve hayırda yarışmak olduğunu söyledi. Çay, "Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımıza bağış kampanyamız ile ilgili duyuruda bulunduk. Esnaf arkadaşlarımız ve çevremizde bulunan dostlarımızın desteği ile bugün 100 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerine teslim ediyoruz. Rabbim hayırlarımızı kabul eylesin. Hep birlikte hayırda yarışalım." dedi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci de, Hayırda yarışmanın, muhtacın yüzünü güldürmenin paha biçilemeyecek kadar büyük bir zenginlik olduğunu belirterek, Sanayi Sitesi esnafına teşekkür etti. Türk Kızılay'ın her yıl binlerce ihtiyaç sahibine yardımda bulunduğu hatırlatan Keresteci, "Türk Kızılay muhtacın kapısı ve sırtını dayadığı dayanaktır. Hayırseverlerimizin desteği ile her yıl binlerce aileye çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Manisalı sanayi sitesi esnaflarımıza duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum. Esnaflarımız tarafından bizlere emanet edilen gıda kolilerini en kısa zamanda ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceğiz" diye konuştu.

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