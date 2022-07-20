Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgız 2 kadına sınır dışı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan Kırgızistanlı 2 kadın sınır dışı edildi. Fuhuş yapılan ev 1 ay süreyle mühürlendi, fuhşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki 1 evde fuhuş yapıldığını belirledi. Dün saat 19.30'da operasyon düzenlenen evde, fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlar Kırgızistan uyruklu B.B. (43) ve R.M. (35) ile fuhşa aracılık ettiği tespit edilen H.Ö. (40) gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından 2 kadın, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. H.Ö. hakkında ise 'fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama' suçlarından adli işlem yapıldı. Fuhuş yapılan ev, 30 gün süreyle mühürlendi.