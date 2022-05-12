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Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan işçilerden biri hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Manisa'da işçi otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Alınan bilgiye göre, dün akşamki kazada yaralandıktan sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Nuray Taş (32) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kamuran Alan ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Diğer yandan kazaya karışan kamyonun sürücüsü H.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaya giden işçileri taşıyan F.D. yönetimindeki 45 J 6405 plakalı otobüs, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında H.K. idaresindeki demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı.

Otobüsteki işçilerden Kamuran Alan, olay yerinde ölmüş, yaralanan 29 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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