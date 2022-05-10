Manisa'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

Manisa'da 10 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Saruhanlı, Alaşehir, Sarıgöl, Kula ve Soma ilçelerinde bulunan 10 jeotermal kaynak arama sahası, 24 Mayıs'ta açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 76 bin lira ile 471 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 10.00'da Manisa Defterdarlık Binasında gerçekleştirilecek.