Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü göçükte, diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.