Manisa'da otomobil tuğla yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta kontrolden çıkarak tuğla yüklü kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Serhat Kesgin (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, İzmir-Ankara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden Serhat Kesgin yönetimindeki 09 AHN 898 plakalı otomobil, Bağyurdu ova yolundan kara yoluna çıkan Oğuz T.'nin (30) kullandığı 45 ABV 591 plakalı tuğla yüklü kamyona yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı hasar gören otomobilde, sürücü Kesgin sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kesgin, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Kesgin'in hayatını kaybettiği belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.