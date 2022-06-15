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Manisa'da sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi

MANİSA'nın Turgutlu ve Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışla birlikte gelen fırtına ağaçları devirdi, bir evin çatısındaki güneş enerji panelini uçurdu.
Manisa'da sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Turgutlu'da, saat 16.00 sıralarında kısa süre etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin bazı bölgelerinde kuvvetli şekilde hissedilen fırtına ve sağanak nedeniyle Ergenekon Mahallesi Muradiye Sokak'ta bulunan bir çınar ağacı devrildi. Devrilen ağaç park halindeki bir otomobilde hasara neden oldu. Turgutlu Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı. Altay Mahallesi Sevinç Sokak'ta ise bir apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisi paneli, yan binanın çatısına uçtu. Sağanak nedeniyle bazı eve ve iş yerlerinde ufak çapta su baskınları yaşandı.

Fırtına ve sağanakla birlikte gelen dolu, Alaşehir ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir ağacın dalları kırıldı. Yola düşen dallar nedeniyle Alaşehir'in kırsal Killik, Ilgınköy, Caberfakılı, Gümüşçay, Çarıktekke mahallelerine ulaşım kapandı. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dalları bulunduğu yerden kaldırıp, yolu 1 saat sonra tekrar ulaşıma açtı. Çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Killik- Ilgınköy karayolu arasındayız. Fırtına, sağanak yağmur ve dolu yağışı sonucu ağaç yola devrildi. İnşallah çiftçilerimiz zarar görmemiştir" dedi.

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