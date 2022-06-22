  • BIST 2.574,30
  • Altın 1024.164
  • Dolar 17.3282
  • Euro 18.3071
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Manisa'da, tavuk işletmesinde balçık temizliği yapan 10 işçi zehirlendi

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki bir tavuk işletmesinde, enerji santrali bölümündeki hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği yapan 10 işçi, organik gaz olduğu değerlendirilen maddenin su kuyusundan sızması sonucu zehirlendi.
Manisa'da, tavuk işletmesinde balçık temizliği yapan 10 işçi zehirlendi

Olay, saat 14.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Mütevelli Mahallesi'ndeki bir tavuk işletmesinde meydana geldi. İşletmenin enerji santrali bölümünde bulunan hamur hazırlama havuzunda balçık temizliği yapan işçilerden S.Y. (42), N.K. (33), G.A. (43), S.E. (61), M.P. (23), K.A. (30), K.B. (44), E.Ç. (21), Ö.Ö. (33) ve C.Z. (38) bir süre sonra rahatsızlandı. İşletmedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Organik gaz olduğu değerlendirilen maddenin su kuyusundan sızması sonucu zehirlendikleri belirlenen işçiler, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan inceleme ise jandarma tarafından sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anaokulunda kaybolan 3 çocuk kaldırımda yürürken bulundu22 Haziran 2022 Çarşamba 20:13
  • Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı22 Haziran 2022 Çarşamba 20:11
  • Seyir halinde yanan TIR kullanılamaz hale geldi22 Haziran 2022 Çarşamba 19:16
  • Tuzla'da imalathanede çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı22 Haziran 2022 Çarşamba 19:16
  • Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi22 Haziran 2022 Çarşamba 18:17
  • Elektrikle balık avladıkları derede akıma kapılan 2 kuzen toprağa verildi22 Haziran 2022 Çarşamba 17:19
  • Balık avladıkları derede akımına kapılan 2 kuzen öldü, 1 kişi yaralı21 Haziran 2022 Salı 23:38
  • Üzerine kale direği devrilen Eren hayatını kaybetti21 Haziran 2022 Salı 23:34
  • Üniversiteli Seher, trafik kazasında yaşamını yitirdi21 Haziran 2022 Salı 22:41
  • Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi21 Haziran 2022 Salı 22:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti