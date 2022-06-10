Manisa'da uyuşturucu imalathanesine baskın: 4 gözaltı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, polisin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda, 211 kök Hint keneviri, 11 kilo 650 gram esrar ve 9 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. İşyerine operasyon düzenlendi. İşyerindeki aramada, 211 kök Hint keneviri, 11 kilo 650 gram esrar ve 9 adet sentetik ecza hap, 75 adet aydınlatma mekanizması, 75 ampul, 29 fan, 23 güç kaynağı, 4 adet bitki gübresi, 3 havalandırma filtresi, 3 havalandırma borusu, 2 vantilatör, 1 iklimlendirme ve ısı cihazı, 3 ruhsatsız tabanca, 28 fişek ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.