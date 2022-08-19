  • BIST 3.020,20
  • Altın 1016.783
  • Dolar 18.099
  • Euro 18.1615
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Manisa'da yere dökülen yağ nedeniyle, aynı saatte 3 ayrı kaza: 1'i ağır, 5 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle aynı noktada aynı saat içerisinde birbirinden bağımsız yaşanan 3 ayrı kazada 1' ağır 5 kişi yaralandı.
Manisa'da yere dökülen yağ nedeniyle, aynı saatte 3 ayrı kaza: 1'i ağır, 5 yaralı

Olay, 16.27 sıralarında Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Muradiye-Büyüksümbüller Mahallesi yolunda yaşandı. Yola dökülen yağın kayganlaştırdığı zemin 3 ayrı kazaya neden oldu. Manisa'dan, Büyüksümbüller Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ömer Bars (41) yönetimindeki 10 SN 023 plakalı otomobilin, yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü karşı şeride geçerek, 30 metrelik uçuruma düştü. Araç sürücü Ömer Bars ve araçta bulunan annesi Fatma Bars (63), teyzesi Naciye Solcan (65) ve teyzeoğlu Davut Solcan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtan çıkardıkları yaralıları tek tek iple bağladıkları sedyeyi, halat yardımıyla çekerek yukarı çıkardı. Yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Aynı yerde meydana gelen diğer kazada Emin Dağdeviren (59) yönetimindeki 35 HBK 46 plakalı otomobille kazayı görünce fren yaptı. Kayan araç şarampole düştü. Kazada sürücü yara almazken sağ ön koltukta oturan eşi Şehriye Dağdeviren (59) ise yaralandı. Başına aldığı darbe sonrası yaralanan Dağdeviren, hastaneye kaldırıldı. Dağdeviren'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bir diğer kazada ise motosiklet sürücüsü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

'YOL KAYGANDI, ARACIM KAYDI'

30 metrelik uçurumdan yaralı olarak kurtulan Ömer Bars, annesini hastaneden köydeki eve götürürken yolun kaygan olmasından dolayı aracın kaydığını söyledi. Bars, "Yola yağ damlamış. Ben aşağıdan geliyordum. Döner dönmez kaydırdı. Önce ters şeride ardından ise uçuruma attı. Aracı durdurma şansım hiç yoktu" dedi.

Yaralılardan Emin Dağdeviren ise, "Kazayı görünce fren yaptım. Yerdeki yağdan dolayı araç durmadı. Ben de sağa kırdım" dedi. Kazalarda ilgili jandarma soruşturması başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı19 Ağustos 2022 Cuma 19:21
  • Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapattı19 Ağustos 2022 Cuma 19:21
  • Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı19 Ağustos 2022 Cuma 18:24
  • AK Partili Türkayık’ın acı günü: Babası vefat etti19 Ağustos 2022 Cuma 11:31
  • Samsun Vezirköprü'de 3 kardeş kuyuda zehirlenerek hayatlarını kaybetti19 Ağustos 2022 Cuma 09:53
  • Ankara Valisi Şahin'in annesi İstanbul'da toprağa verildi19 Ağustos 2022 Cuma 09:47
  • Mamak'ta bir otomobil araçlara çarpıp kaçtı, ölümü sebep oldu19 Ağustos 2022 Cuma 09:38
  • Ayaş Yolu'nda kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü19 Ağustos 2022 Cuma 09:36
  • Küçükçekmece'de kira zammı kavgasında ortalık savaş alanına döndü19 Ağustos 2022 Cuma 09:28
  • Babasından izinsiz kullandığı traktörle dereye yuvarlanan Güngör, yaşamını yitirdi18 Ağustos 2022 Perşembe 23:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti