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Mansur kalan yolcuları Gölbaşı Belediyesi ekipleri kurtardı

Gölbaşı Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor. Ankara’da yaşanan kar yağışı sonrası, Diyarbakır-Ankara istikametinde seyreden ve yolda mahsur kalan yolcu otobüsünün imdadına Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri yetişti.  
Mansur kalan yolcuları Gölbaşı Belediyesi ekipleri kurtardı

Diyarbakır’dan Ankara’ya seyreden yolcuları taşıyan otobüs, aracın bozulması sonucu 6 saat boyunca yolda mahsur kaldı. Vatandaş için gece gündüz demeden çalışan Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, AFAD'’ın çağrısı üzerine olay yerine giderek; karda mahsur kalan yolcuları güvenli bir şekilde Aşti’ye ulaştırdı.  

Vatandaş için iş başındayız 
Mahsur kalan yolcuların kurtarılmasının ardından, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuyla ilgili şunları söyledi: “Gölbaşı Belediyesi olarak, başta Gölbaşılılar olmak üzere yardıma ihtiyacı olan kim varsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Gölbaşılı hemşerilerimizin huzur ve refahı için özellikle bu zorlu hava koşullarında Fen İşleri ekiplerimi ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen yolcu otobüsünün yolda mahsur kaldığını öğrendiğimizde de hemen ekiplerimiz ile olaya müdahale ettik. Diyarbakırlı kardeşlerimizin sağ salim Aşti’ye varmasını sağladık. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum ki, karla mücadelede ekiplerimize destek olmak ve kendi güvenliğini sağlamak için tüm vatandaşlarımızın kar lastikleri ve zincirleri olmadan yola çıkmamasını önemle rica ediyorum. Sevdiklerinizi ve kendinizi korumak adına önleminizi alın.” 

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