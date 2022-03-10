  • BIST 2.064,74
  • Altın 938.575
  • Dolar 14.7284
  • Euro 16.3163
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -1 °C
» »

Mansur Yavaş'tan 'özel halk otobüsü' ve 'dolmuş' açıklaması

Mansur Yavaş'tan 'özel halk otobüsü' ve 'dolmuş' açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Belediye'nin imkanlarının seferber edileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. Özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkmama kararına ilişkin açıklamada bulunan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara’da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkanları seferber edilecektir. Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkanları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Şunun bilinmesini isterim ki artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Hastaneye, tabancayı alçıya aldırdığı koluna saklayıp girmiş
Hastaneye, tabancayı alçıya aldırdığı koluna saklayıp girmiş
TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı
TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı
Aksaray Valisi Aydoğdu, market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı
Aksaray Valisi Aydoğdu, market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı
Şanlıurfa'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli dolabın gizli bölümünde yakalandı
Şanlıurfa'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli dolabın gizli bölümünde yakalandı
Trafik ışıklarına uymayan yayaya motosiklet böyle çarptı
Trafik ışıklarına uymayan yayaya motosiklet böyle çarptı
Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı
Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı
Son Eklenen Videolar
Türkiye'deki Ukraynalıların endişeli bekleyişi sürüyor
Türkiye'deki Ukraynalıların endişeli bekleyişi sürüyor
Fatih'te sopalı kavga kamerada
Fatih'te sopalı kavga kamerada
Şampiyon at Kuki ahırının kapı kilidini ağzıyla açıp arkadaşlarının yemini yiyor
Şampiyon at Kuki ahırının kapı kilidini ağzıyla açıp arkadaşlarının yemini yiyor
Bakan Koca: Açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı
Bakan Koca: Açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı
Jitomir’de hava saldırısı
Jitomir’de hava saldırısı
Ukrayna’da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı
Ukrayna’da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti