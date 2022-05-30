Marcelo, Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı

Real Madrid'in kaptanı Marcelo Vieira, 16 sezondur formasını giydiği takımından ayrıldığını açıkladı.

Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi kupası kutlamalarının yapıldığı Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlara seslenen Marcelo, "Hayatımın en mükemmel anı. Dünyanın en iyi kulübünde, burada bir dönemi bitiriyorum. Bugün üzüntülü değil, neşeli bir gün çünkü bir kez daha dünyanın en büyük turnuvasını kazandık. Kendimle ve ailemle büyük gurur duyuyorum. Birlikte çok fazla sihirli gece yaşadık. Size bir şey söyleyeceğim. Madrid'in geleceği gençlerle çok iyi." dedi.

Taraftarlar ve futbolcu arkadaşları tarafından uzun süre alkışlanan 34 yaşındaki Marcelo, göz yaşlarına hakim olamadı.

Real Madrid'de 2006-2007 sezonundan bu yana forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo, 25 kupa ile İspanyol kulübünün tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu oldu.

Diğer yandan Real Madrid'in Hırvat futbolcusu 36 yaşındaki Luka Modriç ise taraftarlara "Gelecek sezon görüşmek üzere." diyerek takımda kalacağının işaretini verdi.