Mardin ve Gaziantep'in ardından bu kez de Seydikemer'de feci kaza

Mardin ve Gaziantep'te yaşanan feci kazalara bir yenisi eklendi. Bu kez adres Muğla Seydikemer. Arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.