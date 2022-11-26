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Mardin'de 2 valiz dolusu 8 kilo altının çalınması kamerada 

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, cuma namazına giden kuyumcuda bulunan ve ‘çantacı’ diye tabir edilen altın ürünleri satan kişiye ait olan 2 valiz dolusu 8 kilo 100 gram altının çalınma anı kameraya yansıdı.
Mardin'de 2 valiz dolusu 8 kilo altının çalınması kamerada 

Adıyaman’dan Mardin’in Nusaybin ilçesine gelen ve kuyumculara altın ürünleri satan Ş.A., 8 kilo 100 gram altın bulunan 2 valizle bir kuyumcuya geldi. Ş.A., ardından kuyumcuyla birlikte iş yerini kapatarak cuma namazına gitti.

Daha sonra kuyumcunun önüne gelen bir şüpheli, bir süre uğraştıktan sonra kapıyı açtı. Şüpheli hemen tezgahın arkasında bulunan 2 valizi alarak hızla dışarı çıktı.

Cuma namazından dönüşte hırsızlığın fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Güvenlik kamerası ve çevredeki kameralardan çalışma başlatan polis, şüpheli A.C.P.’yi Kızıltepe ilçesinde 2 valizle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Aralarında 1,5 kilo zincir, 2 kilo yüzük, 500 gram tektaş yüzük, 1,5 kilo madalyon, 600 gram kelepçe, 500 gram set altını olan 8 kilo 100 gram altın sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.C.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nusaybin Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Takyeddin Aktaş, olayın çok kısa sürede çözülmesi nedeniyle emniyet ekiplerine teşekkür etti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

 

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