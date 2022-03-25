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Mardin'de akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.
Mardin'de akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Seyda Cami önünde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferman Ertaş (31) vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, Tuncay E. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tuncay E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ferman Ertaş'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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