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Mardin'de boğayı balyozla öldüren cani tutuklandı

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Kızıltepe'de, M.Y. isimli cani, gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyozla vurarak katletmişti. O cani tutuklandı. 
Mardin'de boğayı balyozla öldüren cani tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kan donduran bir olayın yaşandığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Kızıltepe'de, MustafaY. isimli cani, gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyozla vurarak katlediyordu. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. 

Mardin'in Kızıltepe'de bir kasabın boğanın başına defalarca balyozla vurduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kızıltepe Kaymakamlığından yaşanan vahşetle ilgili yapılan açıklamada "Konu ile ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan bu kişiler akabinde savcılığa intikal ettirilmiştir. Olay adliye aşamasında devam etmektedir. Konu Kaymakamlığımızca da yakından takip edilmektedir” denilmişti.
 

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