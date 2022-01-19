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Mardin'de kar temizleme çalışmalarına TOMA'lar da katıldı

MARDİN Kızıltepe ilçesinde kar sonrasında bazı karayollarında temizlik çalışmalarına kar kürüme araçlarıyla birlikte Polis TOMA araçları da katıldı.
Mardin'de kar temizleme çalışmalarına TOMA'lar da katıldı

Kızıltepe'de kar kalındığı 25 santimetreye ulaşırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Toplumsal Olaylara Müdahale etmek üzere bekletilen araçlar, kapanan yolların açılması için çalışan ekiplere destek oldu. Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam’ın talimatı ile 4 TOMA aracı Mardin Havalimanı'nın pist temizleme çalışmasına katılırken, bir diğer TOMA aracı ise ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda yol açma çalışmalarına katıldı.

Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Kızıltepe'nin son 30 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını kaydederek, "Nispeten kurak geçen bir kış mevsimini yaşarken, Kızıltepe'de bugün son 30 yılın en etkili yağışıyla karşı karşıya kaldık. Günler öncesinden meteorolojiden yapılan uyarılar üzerine bütün ekiplerimizi hazır bulunduruyorduk. Ekiplerimiz ve araç filomuz şu an sahada ve görevleri başlarında. Bizler de çalışmaları incelemek için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Kar temizleme çalışmalarımıza TOMA araçlarımızı da dahil ettik" dedi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç ise "İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak belediyemize bağlı ekiplerimizle birlikte üstlenmiş olduğumuz vatandaşın huzur ve emniyetini, can ve mal güvenliğini sağlama görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için her an görevimizin başındayız" diye konuştu.

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