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Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Mardin'de, sürücüsünün kırmızı ışık nedeniyle beklediği TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde İpek Yolu'nda meydana geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Mardin yönüne giden 42 AIF 473 plakalı minibüs, Kızıltepe'de, sürücüsünün kırmızı ışık nedeniyle beklediği 63 ZH 196 plakalı TIR'a çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince minibüste sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile 8 kişi ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan 1'i, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis, inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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