  • BIST 2.408,07
  • Altın 904.67
  • Dolar 15.4809
  • Euro 16.104
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.
Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Kızıltepe ilçesinin kırsal Aktolga köyünde Mehmet Nur Badıllı 55 dönümde 940 kilogram arpa üretti.

Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan arpa zahireci esnafı Ramazan Gür tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 9 bin 100 liradan satın alındı.

İlk üretimi yapan çiftçi Badıllı'ya Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter 24 ayar altın hediye etti.

Öter, arpada Mardin ovasında susuz, kuru alanda ekimi gerçekleştiğinden, kuraklık nedeniyle son yıllarda ciddi kayıp yaşandığını belirtti.

Kızıltepe ovasının Mezopotamya'nın verimli toprakların merkezinde yer aldığını ifade eden Öter, "İlk hasat geldiği için çiftçimiz de esnafımız da bir heyecan yaşandı. Susuz, kuru alanda üretim yapan çiftçilerimize gerekli yardımların yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı13 Mayıs 2022 Cuma 10:10
  • Merkez Bankası'nın mukavelesinde değişiklik! Haciz konmayacak13 Mayıs 2022 Cuma 09:36
  • 2022 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi13 Mayıs 2022 Cuma 09:20
  • Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürüyor13 Mayıs 2022 Cuma 09:20
  • Fed Başkanı, ekonomide yumuşak inişin kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini söyledi13 Mayıs 2022 Cuma 09:18
  • Altında ABD ÜFE etkisi13 Mayıs 2022 Cuma 09:18
  • OPEC: Küresel petrol üretimi nisanda azaldı12 Mayıs 2022 Perşembe 15:50
  • İsveç'te yıllık enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyesinde12 Mayıs 2022 Perşembe 15:32
  • Bakan Nebati, gıda sektöründeki firma temsilcileriyle bir araya geldi12 Mayıs 2022 Perşembe 15:32
  • Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu12 Mayıs 2022 Perşembe 15:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti