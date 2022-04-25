Mardin'de yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de Eren Abluka-6 Şehit Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de "Eren Abluka-6 Şehit Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 569 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.