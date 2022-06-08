  • BIST 2.683,19
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.059
  • Euro 18.2726
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Margarin tenekelerinden 9 kilo 900 gram esrar çıktı

Adana'da, yolcu otobüsüyle kente gelen A.A. (44) ve Ş.S.’nin (37) taşıdığı 2 margarin tenekesindeki 9 kilo 900 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu.
Margarin tenekelerinden 9 kilo 900 gram esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Adana Merkez Otogarı'nda Diyarbakır’dan gelen bir yolcu otobüsünden inen A.A. ve Ş.S.’yi takibe aldı. Otobüsten indikten sonra bagajdan aldıkları 2 margarin tenekesiyle yaya olarak otogardan ayrılan şüpheliler, bir süre sonra polis tarafından durduruldu. Narkotik köpeği ‘Oscar’, olması gerekenden daha hafif olan margarin tenekelerine tepki verdi. Açılan tenekelerde 12 pakette 9 kilo 900 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadesinde, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, margarin taşıdıklarını bildiklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile Ş.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzincan'da 81 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı08 Haziran 2022 Çarşamba 09:28
  • 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu08 Haziran 2022 Çarşamba 09:27
  • Ewald König: Türkiye'nin rolü çok büyük08 Haziran 2022 Çarşamba 08:54
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü08 Haziran 2022 Çarşamba 08:44
  • Aydın'da buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor08 Haziran 2022 Çarşamba 08:44
  • SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı08 Haziran 2022 Çarşamba 08:43
  • Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı08 Haziran 2022 Çarşamba 08:43
  • THY'nin İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak08 Haziran 2022 Çarşamba 08:42
  • İtalyan sağcı lider Salvini, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü 'kıskançlıkla' izliyor08 Haziran 2022 Çarşamba 08:41
  • Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak sonrası Ulusu Çayı taştı08 Haziran 2022 Çarşamba 08:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti