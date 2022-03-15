  • BIST 2.096,21
  • Altın 903.636
  • Dolar 14.6293
  • Euro 16.0795
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Market raflarında olmayan 48 ton toz şeker, depoda stoklanmış bulundu

Mersin'de bir zincir marketin deposundaki denetimde, 48 ton toz şeker bulundu. Raflarında şeker bulunmayan market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.
Market raflarında olmayan 48 ton toz şeker, depoda stoklanmış bulundu

Akdeniz ilçesinde Akdeniz Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri stokçuluğa karşı ortak denetim düzenledi.

Ekiplerin, bir zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanların da bir süredir toz şeker gelmediğini beyanı üzerine marketin ana deposuna baskın yapıldı. 

Kontrollerde depoda istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilo toz şeker bulundu. Market hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu15 Mart 2022 Salı 15:47
  • "Gelin, İdlib'deki Çocukları Birlikte Isıtalım!" yardım konvoyu uğurlandı15 Mart 2022 Salı 15:46
  • İzmir'deki depremde müteahhitlere ceza yağdı15 Mart 2022 Salı 15:43
  • İstanbul'a yeniden kar geliyor! 4 gün sürecek15 Mart 2022 Salı 15:39
  • Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı15 Mart 2022 Salı 15:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek15 Mart 2022 Salı 15:35
  • Boris Johnson'dan itiraf: Bu korkunç bir hataydı15 Mart 2022 Salı 15:30
  • Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı15 Mart 2022 Salı 15:14
  • 'Van Shopping Fest' başladı15 Mart 2022 Salı 15:12
  • Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı15 Mart 2022 Salı 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti