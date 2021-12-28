Market zincirlerinden indirim açıklamaları gelmeye başladı

Dolardaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıtılması yönünde gelen çağrıların ardından market zincirleri, raflarda indirime gittiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere, siyaset ve ekonomi çevreleri, döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından zincir marketlere ürünlerdeki fahiş zamlara düzenleme getirmesi konusunda çağrı ve uyarılarda bulundular.

Bakan Nebati birkaç gün önce yaptığı açıklamada, döviz kurunun düşmesine karşın fiyatları düşürmeyenlere tepki göstermiş ve "Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan. Hazine ve Maliye'nin sopası" ifadelerini kullanmıştı.

ZİNCİR MARKETLERDEN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Fiyat artışları konusunda en fazla eleştirilen kesimlerin başında yer alan market zincirlerinden ise bugün peşpeşe indirim açıklamaları gelmeye başladı.

Bu kapsamda Carrefoursa, Migros ve Şok Market gibi zincirler çeşitli ürünlerdeki indirimlerin yanı sıra sebze-meyvede de %10 indirim uygulamaya başladığını açıkladı.