Market zincirlerinden indirim açıklaması

Market zincirlerinden indirim haberleri art arda gelmeye başladı. Son olarak Migros, üreticilerle yaptıkları görüşmeler sonrasında bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gittiklerini duyurdu.

Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmasıyla birlikte indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Tarım Kredi ve Şok Market'in ardından bir indirim haberi de Migros'tan geldi. Migros, üreticilerle görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı duyurdu.

YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILDI

Konuya ilişkin Migros’tan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır."

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

"İNDİRİMLER BEKLETİLMEDEN ETİKETLERE YANSITILIYOR"

Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilmesi durumunda indirimlerin daha da etkinleşeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Migros’ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ŞOK MARKET'TEN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi.

TARIM KREDİ'DEN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirtmiş ve "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" ifadelerini kullanmıştı.

BİR İNDİRİM HABERİ DE EGE PERDER'DEN

Ege Bölgesi'ndeki 326 marketi bünyesinde barından Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER), kutu ve ambalaj ebatlarına göre ayçiçeği yağında yüzde 10-20 arasında, tuvalet kağıdında ise yüzde 10 ila 30 arasında değişen oranda indirim kararı aldı.

Dernek Başkanı Feyzi Başdaş, Dövize bağlı yükseliş yapıp döviz indikten sonra fiyatı indirmeyen hiçbir firmanın ürününü satmayacaklarını söyledi. Firmalarla görüştüğünü belirten Başdaş, "Yumurtanın her pazartesi günü fiyatı güncelleniyor. Yumurtada da yarın yüzde 20-25 arası indirim bekleniyor. Yereller olarak dedik ki 'Domino etkisi yapacağız'. Biz 'A' firmanın malını indirdiğimiz zaman 'B' firması da gelip 'Benim malımı da indir' diyor. Domino etkisi yapmamız gerekiyor" dedi.