Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin üstünde sıcaklık bekleniyor

Marmara Bölgesinde yarından itibaren hava sıcaklığının artarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren artarak hafta başına kadar bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ’ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 21-24 Temmuz'da Edirne'de 36-37, Kırklareli'de 33- 34 ve Tekirdağ'ın batısında (Hayrabolu, Malkara, Muratlı) 34-35 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.