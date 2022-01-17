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Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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