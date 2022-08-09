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Marmara Gölü su tutana kadar TİGEM'e tahsis edildi

MANİSA'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' diye bilinen Marmara Gölü'nün Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) tahsisi onaylandı.
Marmara Gölü su tutana kadar TİGEM'e tahsis edildi

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık yapılamadı. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçilerin arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgede tedbirler artırılırken, jandarma komandolar gölde nöbet tutmaya başladı. Göldeki kuruyan alanla ilgili çözüm beklenirken, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'den konuyla ilgili açıklama geldi. Milletvekili Bilen, Marmara Gölü havzasının su tutana kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) tahsis edildiğini söyledi. Marmara Gölü'ne hayat verecek olan ve Bozdağ'dan gelen suların göle aktarılmasını sağlayacak projede son aşamaya gelindiğine dikkati çeken Bilen, "Bir süre önce Marmara Gölü ile ilgili olarak ilgili bürokrat ve diğer paydaşlarımız ile bir araya geldik. Marmara Gölü Havzası'nın, DSİ Genel Müdürlüğü'nce başlatılan proje hayata geçinceye kadar TİGEM tarafından işletilmesi noktasında bir karar alındı. Bir süredir Marmara Gölü ile ilgili gelişmeleri sizlerde kamuoyu ile paylaşıyordunuz. Bu havzanın bir kısmı Hazine'ye ait. Gerekirse Hazine ile de temasa geçilecek. Marmara Gölü havzası, toprak yapısı itibariyle ele alınacak. Buraya Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu stratejik tarım ürünleri ekilecek. TİGEM'in yapacağı teknik çalışmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı son kararını verecek. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ve aynı zamanda bu havzanın atıl kalmaması için gölümüz yeniden su tutana kadar buranın TİGEM tarafından değerlendirilmesi noktasında mutabık kaldık" dedi.

PROJE İHALEYE ÇIKIYOR

Bozdağ'dan gelen suların Marmara Gölü'ne taşınacağını belirten Milletvekili Bilen, "Bilindiği üzere Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce bir proje hazırlandı. 22 Haziran'da ön yeterlilik başvurusu yapılan ve 25 Ağustos'ta da ihaleye çıkacak projeyle, Bozdağ'dan gelen sulardan yıllık 25 milyon metreküpü kapalı devre sistemle Marmara Gölüne taşınacak. Bu proje sayesinde artık Marmara Gölü'nün su sorunu tamamen ortadan kalkacak" diye konuştu.

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