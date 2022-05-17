Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SICAKLIKLAR PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN ARTACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, 22 Mayıs Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Yarın, gece saatlerinden itibaren perşembe sabah saatlerine kadar Kocaeli’nin Kartepe Kayak Merkezi’nde karla karışık yağmur görülmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve MGM’nin yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi istendi.