  • BIST 2.413,81
  • Altın 928.366
  • Dolar 15.7893
  • Euro 16.6489
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 19 °C
»

Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SICAKLIKLAR PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN ARTACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada,  22 Mayıs Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Yarın, gece saatlerinden itibaren perşembe sabah saatlerine kadar Kocaeli’nin Kartepe Kayak Merkezi’nde karla karışık yağmur görülmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve MGM’nin yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babaannesini ziyarete gitti, cansız bedeni şarampolde bulundu16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:29
  • Bodrum'da 3 iş yeri çıkan yangında küle döndü16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:31
  • Tanık olarak dinlenecekti; Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:32
  • Diyarbakır’da 8 katlı binaya düşen yıldırım hasara neden oldu16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:32
  • Ankara'da dolunay16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:20
  • Gelincik tarlaları fotoğraf tutkunlarını kendilerine çekti16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:56
  • Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor15 Mayıs 2022 Pazar 12:50
  • Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı14 Mayıs 2022 Cumartesi 23:32
  • Bodrum'a sezonun 10'uncu yolcu gemisi geldi14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:34
  • Uçurumdan yuvarlanıp yaralanan yaşlı kadını AFAD kurtardı14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti