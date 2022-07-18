Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı, belediye temizledi

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 9 günlük tatilin ardından bırakılan 483 ton çöp, belediye ekiplerince toplandı.

Tekirdağ'ın 30 bin nüfuslu tatil beldesi Marmaraereğlisi ilçesi, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Başta İstanbul olmak üzere diğer bölgelerden gelenlerle ilçe nüfusu, 1 milyonu buldu. Tatilin bitmesi ile ilçeden ayrılanlar, geride kötü manzara bıraktı. Çöp öbeklerinin oluştuğu 32 kilometrelik sahil, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Ekipler, tatilcilerin 9 günde bıraktığı 483 ton çöpü topladı.

​'LÜTFEN ÇÖPLERİNİZİ YERE ATMAYIN'

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Kurban Bayramı'nda rekor sayıda tatilci misafir ağırladıklarını belirterek, "Bayramda yoğunluk yaşadık. Bunun ekonomik anlamda da bir faydası olduğunu düşünüyorum. İstanbul'a yakın olmamızdan dolayı vatandaşlarımız bizim bölgemizi tercih etti" dedi. Çevre kirliliği konusunda da tatilcileri uyaran Ata, "Lütfen çöplerinizi yere değil; çöp kutularına atınız. Yere attığınız her çöp, etrafa ve çevreye büyük zarar veriyor. Bölgemize gelen vatandaşlarımızı daha temiz ve güzel bir ortamda misafir etmek için ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Geleceğimiz için doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.