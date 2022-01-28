  • BIST 1.991,09
  • Altın 776.55898
  • Dolar 13.6226
  • Euro 15.1719
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -15 °C
»

Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray'ın yoğun kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladığını belirterek, "Kar yağışının yoğun olduğu 23-26 Ocak tarihlerinde 1 milyon 250 bin kişi taşındı." ifadelerini kullandı.
Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbulluların 23 Ocak'ta başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı nedeniyle özel otomobil ve kara yolu toplu ulaşım araçları yerine raylı sistemlere yöneldiğini belirten Karaismailoğlu, "Gebze-Halkalı Hattı'nda hizmet veren ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında en hızlı, en ekonomik ulaşım alternatifi olan Marmaray'a İstanbullular adeta akın etti." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık olarak yolcu talebini karşılamak üzere normal sefer saatlerinin yanı sıra 23.00 ile 06.00 arasında yarım saat aralıklarla ek seferler düzenlediklerini ve İstanbul'a 24 saat ulaşım hizmeti sunduklarını bildirdi.

"Marmaray'da bugüne kadar 642 milyon kişi taşındı"
Diğer ulaşım sistemleriyle entegre ve İstanbulkart aktarma sistemine dahil olan Marmaray'da en yoğun talebin Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Bakırköy ve Söğütlüçeşme, Pendik istasyonlarında yaşandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1 Ocak-26 Ocak 2022 tarihlerinde toplam 10 milyon 221 yolcuyu ulaştıran Marmaray'da günlük yolcu sayısı yaklaşık 400 bine ulaşırken, kar yağışının yoğun olduğu 23 ile 26 Ocak tarihleri arasındaki 4 günde 1 milyon 250 bin kişi taşındı. Bunun 628 bini vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulan saatler arasındaki taşımalarla gerçekleşti. İstanbullu, ulaşım ihtiyacını yolların hep açık olduğu Marmaray ile sağladı."

29 Ekim 2013'ten bu yana hizmet veren Marmaray'da bugüne kadar 642 milyon kişinin taşındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Marmaray'da 2021 yılında 115 milyon 350 bin kişi taşınırken, günlük ortalama yolcu sayısı 315 bin oldu. 2022 yılının ilk ayında ise bu sayı 400 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim28 Ocak 2022 Cuma 12:43
  • Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler28 Ocak 2022 Cuma 12:42
  • Muş'ta ekipler kilometrelerce yolu kardan temizledi28 Ocak 2022 Cuma 12:21
  • Konya Şehir Hastanesinde 3 sağlık çalışanı hasta yakınlarınca darbedildi28 Ocak 2022 Cuma 12:20
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Ukrayna ile savaş ihtimali) Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak28 Ocak 2022 Cuma 12:19
  • Aksaray'da ekipler köyde mahsur kalan hasta için seferber oldu28 Ocak 2022 Cuma 12:18
  • Batı Trakya Türklerinin direniş günü: 29 Ocak28 Ocak 2022 Cuma 11:50
  • PÖH'lerden kurulu kick boks takımı, başarısıyla göz doldurdu28 Ocak 2022 Cuma 11:48
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Sri Lanka ilişkilerine dair makale kaleme aldı28 Ocak 2022 Cuma 11:48
  • Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan İBB yönetimine 'kar' eleştirisi28 Ocak 2022 Cuma 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti