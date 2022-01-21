Marmaris ve Datça açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.