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Marmaris ve Datça açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris ve Datça açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmeni kurtardı.

Sabah saatlerinde ise bir başka ihbarı değerlendiren ekipler, Datça ilçesi açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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