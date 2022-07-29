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Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti

Muğla'nın Marmaris ilçelinde 9 bin 52 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen bir yılda, bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konut inşa çalışmaları yapıldı.
Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti

Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde 29 Temmuz 2021'de başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının üzerinden bir yıl geçti.

Yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü Şahin Akdemir'in hayatını kaybettiği, ormanda yaşayan çok sayıda canlının telef olduğu ve 9 bin 52 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması başlatıldı.

Hasdemir ve Akdemir için İçmeler'de hatıra ormanı oluşturuldu. Orman Şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini, ahırlarını, depolarını yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Bitirilen konutlar sahiplerine teslim edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince de bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için hummalı bir çalışma yürütüldü. Yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırma çalışmaları yüzde 95 tamamlandı.

Aradan geçen bir yılın ardından yanan bölgeler, yeşillenmeye devam ediyor.

Yeşeren alanlar, AA ekibi tarafından karadan ve dron ile görüntülendi.

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