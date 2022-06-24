Marmaris'te alevler ilerliyor: Meteoroloji'den kötü haber geldi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları 3. günde devam edeiyor... Alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı rapora göre bugün öğleden sonra rüzgarın etkisinin 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Alınan son bilgilere göre de Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

Marmaris'te çıkan orman yangınlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz:

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU AÇIKLADI

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

08.30: Bakan Soylu sosyal medya hesabından "Gün döndü, Sabahın ilk saatleri... Helikopter ve uçak pilotlarımız; Yangınla mücadelemizin gökyüzündeki kahramanları... Yangına müdahale, hız kesmeden devam ediyor" mesajını paylaştı.

RÜZGARIN BÖLGEDE 40-60 KM HIZINDA OLMASI BEKLENİYOR

06.00: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor.

04.50: Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başladı.

ANKARA İTFAİYESİ MARMARİS'E HAREKET ETTİ

03.55: Marmaris'te devam eden orman yangınına karşı mücadelede bir destekte Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız" dedi.

01.20: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (solda) ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci (sağda) , Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.

ALİYEV TALİMAT VERDİ

00.47: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan BE-200 CS amfibi uçağı 11 kişilik ekiple Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

BAKAN YANIK: BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN 200 BİN TL AKTARDIK

00.33: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangınla mücadelede Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200 bin TL aktardık" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Muğla Marmaris’te devam eden orman yangınına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. 34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi. Yangınla mücadele eden ekiplerin anlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hazır giyim malzemelerinin dağıtımına AFAD iş birliğinde başladık. Süreci yakından takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.