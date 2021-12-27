  • BIST 1.897,13
  • Altın 670.98638
  • Dolar 11.6262
  • Euro 13.1568
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

Marmaris’te batmak üzere olan bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör kurtarıldı

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, motor arızası nedeniyle batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris’te batmak üzere olan bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör kurtarıldı

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında, bugün sabah saat 05.00 sıralarında bir lastik botun denizde sürüklendiği ihbarı yapıldı. Devriye görevini sürdüren Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Sürüklenen lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik botu, içinde bulunan 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen kaptanı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen kaçakların yapılan kimlik tespitinden Suriye uyruklu oldukları belirlendi. 13 erkek kaçak göçmen doktor kontrolü ve işlemleri ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü’ne gönderildi. Organizatör olduğu şüphe edilen kaptan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnternet üzerinden satmaya çalıştığı silah ve kesici aletlerle yakalandı27 Aralık 2021 Pazartesi 18:30
  • Tütün dükkanında husumetlisini silahla vurdu: 1 ağır yaralı27 Aralık 2021 Pazartesi 07:46
  • Kırıkkale'de kuzenini yaralayan şüpheli başından tabancayla vurulmuş halde bulundu27 Aralık 2021 Pazartesi 07:41
  • Cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu27 Aralık 2021 Pazartesi 07:39
  • Kanalizasyon kazısında 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 tutuklama27 Aralık 2021 Pazartesi 07:37
  • Otomobilin her yerinden tabanca çıktı27 Aralık 2021 Pazartesi 07:36
  • Alacak verecek kavgasında 2 kişi bıçaklandı27 Aralık 2021 Pazartesi 07:34
  • Kardeşi tarafından bıçaklanan öğretmen yaşamını yitirdi27 Aralık 2021 Pazartesi 07:32
  • Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı24 Aralık 2021 Cuma 23:01
  • Ümraniye'de 'omuz atma' kavgasında silahla böyle yaraladı24 Aralık 2021 Cuma 22:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti