Marmaris'te eski eş dehşeti: 3 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hasan U. (42), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evde eski eşi Fatma Ö. (33) ile ailesine dehşeti yaşattı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi Köy İçi mevkisindeki bir evin ikinci katında meydana geldi. Fatma Ö., sorunlu geçen evlilikten sonra bir süre önce boşanarak, 3 çocuğuyla birlikte annesi ve ağabeyi ile birlikte yaşamaya başladı. Geçen temmuz, ağustos ve son olarak 14 Ocak tarihinde boşandığı eşini ve ailesini rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Hasan U., çocuklarını görme bahanesiyle eski kayınvalidesi Dursen K.'nın evine gitti. Uzaklaştırma kararı devam etmesine rağmen eve giden Hasan U. ile eski eşi, annesi ve kardeşi arasında tartışma çıktı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE 3 KŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hasan U., iddiaya göre çocuklarının gözü önünde masada bulunan bıçağı alarak önce eski kayınvalidesi ardından eski kayınbiraderi ve boşandığı eşine saldırdı. Fatma Ö., annesi Dursen K. ve kardeşi Mustafa Ö., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Ardından kaçmaya çalışan Hasan U., çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Dursen K., Fatma Ö. ve Mustafa Ö. ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kalbine yakın bıçak darbesi alan Dursen K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Fatma Ö. ile kardeşi Mustafa Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

'ÇOCUKLARIMI GÖRMEYE GİTTİM KÖTÜ NİYETİM YOKTU'

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde gözaltına alınan Hasan U.'nun verdiği ifadesinde, "Çocuklarımı görmek için eski eşimim evine gittim. Eski eşim ve kayınvalidem ile tartışma çıktı. Cümleler çok ağır geldi ve sinirlenerek masa üzerinde gördüğüm ekmek bıçağını alarak saldırdım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

'EVİ KUNDAKLADI, 3 DEFA UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ'

Hasan U.'nun geçen yıl 23 Temmuz'da boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Ö.'ye ait tek katlı evi benzin dökerek kundakladığı, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Hasan U.'nun ayrıca ayrıldıktan sonra annesi Dursen K.'nın evine taşınan Fatma Ö.'yü sürekli rahatsız ettiği ve darbettiği ortaya çıktı. Fatma Ö.'nün bu nedenle mahkemeye başvurduğu ve Hasan U.'ya uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi. Hasan U.'nun verilen uzaklaştırma kararını 3 kez ihlal ettiği ve eski eşini tehtit etmeye devam ettiği bildirildi.

ESKİ EŞ BİRÇOK KEZ ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Fatma Ö. daha önce birçok kez Hasan U. hakkında polise şikayette bulunduğu da ortaya çıktı. Fatma Ö., eski eşi hakkında 23 ve 25 Temmuz 2021 tarihinde mala zarar verme, hakaret,kasten yaralama suçundan şikayetçi oldu. 30 Aralık 2021 tarihinde hakaret ve tehdit suçundan şikâyetçi oldu. Son olarak 14 Ocak'ta tehdit ve hakaret suçundan yaptığı şikayetin ardından Marmaris 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Hasan U.'ya uzaklaştırma kararı verildi. Daha önceki kararlarda olduğu gibi Hasan U.'nun yine uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirlendi. Hasan U.'nun uzaklaştırma kararlarını üç defa ihlal ettiği polis tarafından da tespit edilerek tutanak altına alındı. Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği tarafından Hasan U.'ya elektronik kelepçe uygulanması talep edilmiş, mahkemeden onay beklendiği öğrenildi.